السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهجرة: تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى

وزارة الدولة للهجرة
وزارة الدولة للهجرة

قالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين  بالخارج، إن بروتوكول التعاون الذي قامت الوزارة بتوقيعه مع بنك مصر، إنما جاء ليكون حلقة جديدة في سلسلة الخدمات والمحفزات المقدمة للجاليات المصرية في الخارج.

وأضافت  أن بنك مصر واحد من أكبر وأعرق البنوك المصرية وله فروع متعددة خارج مصر، ويخدم عدد ضخم من المصريين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنها بدأت التعاون مع البنك منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة وملف المصريين بالخارج، ومعربة عن خالص امتنانها لما قدمه البنك من ميزات لأبناء الجالية المصرية من طرح أوعية ادخارية وخدمات تطوير عقاري وقروض بضمان ودائع أو شهادات استثمار.

وشددت وزيرة الهجرة على أن تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا ونعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم وهذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر، واعدة بأن يتم إدراج خدمات البنك في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج والجاري إطلاقه قريبًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزارة أن مصر لا تنسى أبناءها في الخارج وتقف دائمًا بجانبهم، وقالت: "وزارة الهجرة مستمرة في التواصل معكم ورعايتكم وتلبية احتياجاتكم".

 

 

 

كانت قد شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك بهدف وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير محفزات جديدة لهم، من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة، لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي.

وعقب مراسم التوقيع، أعربت الهجرة عن بالغ امتنانها بالتعاون مع بنك مصر، والذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار استراتيجية وزارة الهجرة، حيث يستهدف البروتوكول بالأساس إيجاد محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية لهم، بما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة لمصر.

 

 

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