انتصار عبد الفتاح بضيافة صالون السبت الثقافى.. أجندة الدستور الثقافية اليوم

يحتشد اليوم السبت بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية، والتي تتضمن تفاصيل شاملة عن أبرز الأنشطة عبر المراكز الثقافية والإبداعية المتعددة.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية اليوم السبت

ففي الرابعة عصرًا، يحل الفنان انتصار عبد الفتاح، في ضيافة صالون السبت الثقافي، بقاعة طه حسين بنقابة الصحفيين، ولقاء بعنوان "المشروعات القومية الفنية والحفاظ علي الهوية المصرية"، يتحدث خلاله "عبد الفتاح" عن تجربته الفنية ومشروع سماع والقاهرة التاريخية وغيرها.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وفي الرابعة عصرًا أيضًا، تعقد بمركز كرمة بن هانئ الثقافي في رحاب متحف أحمد شوقي، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، أمسية جديدة من أمسيات صالون أمير الشعراء، تحت عنوان "المشهد الشعري في مصر.. الإيجابيات والسلبيات"، ويتحدث في الأمسية الشاعر السيد محمد أحمد حسن.

وفي الخامسة والنصف مساء، تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، أمسية فلكية جديدة، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السادسة مساء، ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، أمسية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، لمناقشة وتوقيع كتاب "الفسطاط وأبوابها"، والصادر حديثًا عن دار العين للنشر، للبحاث الكاتب الشاب عبد الرحمن الطويل، ويناقش الكتاب الباحث حسن حافظ.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تنظم دار بتانة للنشر في السابعة مساء، حفل إصلاق أحدث إصداراتها، كتاب ""مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية"، لشعبان يوسف، وتدير الندوة الكاتبة الروائية سلوى بكر، ويناقشه الشاعران جمال بخيت، ومحمد بغدادى والدكتورة عزة بدر.

وفي السادسة مساء، يستضيف بيت الست وسيلة ببيت الشعر العربي، بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الأمسية التي ينظمها نادي القصة بعنوان "كاتب وكتاب"، ويشارك في اللقاء كل من الكتاب: "خيري حسن ــ تيسيير النجار ــ مي مختار ــ مني ماهر ــ مني خليل ــ إنجي مطاوع ــ هاني منسي ــ أمل زيادة ــ هبة البدهلي ــ نورهان الزناتي ــ هانية خانكان- ويوسف الشريف".

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضًا، يعقد في السابعة والنصف بقصر ثقافة أسيوط، اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب بأسيوط، ومحاضرة أدبية عن الروائية رضوى عاشور يقدمها الأديب رأفت عزمي.

كما يتضمن اللقاء فقرة عن فن الإخراج ومسرحة الرواية مع الفنان المخرج أسامة عبد الرؤوف وفن الديكور والإضاءة مع مهندسي الديكور والإضاءة حمدي قطب ومايكل يعقوب.

وفي السادسة مساء، تستقبل سينما الهناجر بساحة الأوبرا، أمسية جديدة من أمسيات نادي السينما المستقلة، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وعرض مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية.

ويعرض كلًا من الفيلم الروائى القصير "البطاطا" إخراج محمد البدرى، وهو من إنتاح وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما، وتدور فكرة فيلم "بطاطا" من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى.

الفيلم من بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبد العليم، سارة هشام، يمنى النجار، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج محمد البدري.

ويعرض أيضًا خلال الفعاليات الفيلم التسجيلي "آية" إخراج أيمن صفوت، والذى يتناول قصة تحدي بطلة من أبطال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال ورحلة علاجها من السرطان ومرورها بأوقات صعبة وصبرها على أمل تحقيق حلم الشفاء ثم انتصارها على المرض ودخولها كلية صيدلة وتخرجها وعودتها للمستشفى مرة أخرى ولكن كطبيبة.

كما يعرض الفيلم الروائى القصير "أميرة" إخراج مارينا إبراهيم ويناقش الفيلم مشاكل الفتيات قبل الزواج نتيجة لتجارب سابقة لهم أو من التجارب المحيطة.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.

كما يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء، فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي بعنوان "الطقوس والمعتقدات القديمة وتأثيرها على حياة المصريين".

ويستضيف الصالون كل من الدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات والمعتقدات الشعبية وخبيرة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو ورئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري، والدكتور ميسرة عبد الله أستاذ الآثار المصرية القديمة ونائب مدير هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

وفي السادسة مساء، يحل الكاتب الروائي الكويتي سعود السنعوسي، في ضيافة مكتبة تنمية فرع المعادي، لمناقشة وتوقيع روايته الأحدث "أسفار مدينة الطين".