بكري: الرئيس السيسي وجه بزيادة الرواتب بأقصى سرعة ممكنة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه سيتم إجراء تغييرات في بعض الوزارات قريبًا، وذلك قبل تغيير حكومي كبير.

رفع الرواتب

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الرواتب بأقصى سرعة ممكنة تلافيا لحالة الاحتقان التي تسببت فيها الحكومة برفع أسعار بعض السلع والخدمات، والتي أصابت الشارع المصري بالإحباط، خاصة بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف في حديثه، أن الحكومة ستنتهي قريبا من تخارج بعض الجهات السيادية من بعض المشروعات وطرحها للقطاع الخاص.

عدم الموافقة على التعويم

وأشار إلى أنه هناك تعليمات صدرت من الرئيس بعدم الموافقة على أي شروط من البنك الدولي خاصة بتعويم الجنيه المصري أمام الدولار.