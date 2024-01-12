الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب لبنان: الخسارة التي تعرضنا لها أمام قطر ثقيلة للغاية

قطر ولبنان
قطر ولبنان

اعترف ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان الأول لكرة القدم بأن الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام نظيره القطري ثقيلة للغاية مشددا على أنه كان بالإمكان تداركها وتحقيق نتيجة أفضل.

وخسر المنتخب اللبناني أمام المنتخب القطري صفر / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس آسيا.

ورفض المدرب التعليق على التحكيم مؤكدا وجود خطأ لأحد لاعبي لبنان وبسببها تم تسجيل هدف في مرمى المنتخب اللبناني.

وقال: "نحن في مجموعة صعبة تضم الفريق حامل اللقب، المنتخب القطري، ومنتخبي الصين وطاجيكستان جيدين أيضا ونحن نحترم كل المنافسين".

وأضاف: "على لاعبينا أن يستعيدوا طاقتهم ويحاولوا الظهور بشكل أفضل، لدينا مباراة بعد 5 أيام وسنستعد لها بشكل جيد من أجل تحقيق الفوز واستعادة توازننا في البطولة".

وأضاف المدرب أن المنتخب اللبناني لم يكن لديه الوقت الكافي للتحضير لهذه البطولة، مشيرا إلى أن 10 أسابيع لم تكن كافية للاستعداد لبطولة بهذا الحجم.

وأكد: "لم ندخل المباراة من أجل الدفاع، بل صنعنا الفرص ولكن للأسف لم نسجل وأشكر اللاعبين على ماقدموه".

وأردف: "أعتقد أن في المباراة القادمة سنؤدي بشكل أفضل وأمامنا 6 نقاط متاحة وسنقاتل من أجل التأهل إلى الأدوار الاقصائية، فحظوظنا قائمة ويجب ان نتمسك بها".

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