الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. فعاليات متنوعة احتفالا بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من غدا السبت 13 يناير وحتى الخميس المقبل 18 يناير، ضمن برامج فعاليات وزارة الثقافة بالمحافظات.

من أبرز تلك الفعاليات الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير، من خلال برنامج خاص أعدته قصور الثقافة، يتضمن مجموعة مكثفة من الورش الفنية واللقاءات التثقيفية، وعروض الموسيقى العربية بمختلف المحافظات، للتأكيد على أهمية الحدث الوطني الذي قدم فيه رجال الشرطة أرواحهم فى موقعة الإسماعيلية خلال التصدي للاحتلال البريطاني عام 1952، وثورة يناير وأهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية، والبحث عن حياة أفضل لأبناء الوطن.

وضمن الفعاليات الأدبية تنظم قصور الثقافة هذا الأسبوع باقة متميزة من اللقاءات لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية، من أبرزها لقاء بالإسكندرية مع الشاعر والمترجم عبد الرحيم يوسف للحديث حول تجربته الإبداعية في الترجمة الأدبية.

وفي محافظة البحيرة يستمر برنامج القوافل الثقافية بمركز وادي النطرون، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وضمن نشاط السينما تواصل هيئة قصور الثقافة تقديم أحدث الأفلام السينمائية المعروضة حاليا بدور العرض السينمائي بأسعار مخفضة للجمهور، من خلال 17 دار عرض بقصور الثقافة بالمحافظات، تفعيلا لمشروع "سينما الشعب".

ويعرض قصر السينما بجاردن سيتي مجموعة من الأفلام العربية وأفلام السينما العالمية مجانا للرواد، يعقبها ندوات لخبة من النقاد والمتخصصين.

ويحفل هذا الأسبوع بعدد من الورش الفنية منها تعليم الرسم بالرصاص، والأكريليك، والتلوين على الفخار، هذا إلى جانب ورش تعليم فن الباليه، وورش المشغولات اليدوية.

كما تضم الأجندة مجموعة من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها القضاء على الإرهاب، الذكاء الاصطناعي، إدارة الوقت، ترشيد استهلاك الكهرباء، وكيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة وغيرها.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة برامج فعاليات وزارة الثقافة عيد الشرطة المصرية ذكرى ثورة 25 يناير الشاعر والمترجم عبد الرحيم يوسف

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