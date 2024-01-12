الجمعة 12 يناير 2024
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سياسي

برلمانى: لقاء السيسى وبلينكن خطوة مصرية أخرى لوقف العدوان على غزة

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

أكد النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها مصر على مدار الساعة واتصالاتها والقمم العربية والدولية التي تشارك فيها من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، قائلًا: مصر تقوم بالدور الرئيسي لوقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع والضفة الغربية منذ ثلاثة شهور.

ونوه محمود، في تصريح صحفي له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، واستعراض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

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ولفت وكيل صناعة البرلمان، إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال لقاء بلينكن، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وإدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع، وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، والتأكيد على ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة.

وقال نائب الصعيد، إن ما ترفعه مصر من حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عنه يؤكد أنها مدافع أصيل عن القضية الفلسطينية، والقضية تتعلق كذلك بالأمن القومي المصري في المقام الأول، وتهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي خطوة مصرية أخرى على الصعيد الدولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

النائب معتز محمد محمود مجلس النواب قطاع غزة الكارثة الإنسانية السيسي

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