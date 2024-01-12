فرانك كيسى نجم كوت ديفوار: الجمهور سلاحنا فى "كان 2023"

تحدث فرانك كيسي لاعب منتخب كوت ديفوار، عن استعدادات الأفيال لمواجهة منتخب غينيا بيساو، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد افتتاح "كان 2023"

وتفتتح فعاليات "كان 2023"، رسميًا غدًا السبت 14 يناير الجاري في تمام العاشرة مساء، عندما يستضيف منتخب الأفيال "كوت ديفوار"، البلد المستضيف للعرس القاري، منتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات.

لاعب منتخب الأفيال: الجماهير سلاحنا الأول والأخير خلال فعاليات "كان 2023"

وقال كيسي، على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "لديّ ثقة كاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في مواجهة الغد".

وأضاف: "تحقيق نتيجة إيجابية، سيكون بمثابة إعطاء الفريق دفعة معنوية هائلة للوصول إلى أبعد نقطة ممكن في البطولة".

وواصل لاعب منتخب الأفيال: "يجب علينا عدم خذلان الجماهير المتوقع أن تملأ المدرجات بكثافة، فهم سلاحنا الأول والأخير على مدار أيام البطولة".

وشدد:" نحن على أتم استعداد لخوض هذه التجربة، أنا أحد قادة الفريق، هناك القائد الأول سيرجي أورييه، والثاني هو ماكس جراديل".

وأردف: "لعب البطولة على أرضنا يعني لنا الكثير، أشعر أنني بحالة جيدة رغم أني غيرت القارة والمناخ، هذه هي كرة القدم وعليك محاولة كتابة تاريخها".

وأشار إلى أن المنتخب الإيفواري يعيش حاليًا حالة جيدة، "نحن جميعًا نسير معًا في نفس الاتجاه ولدينا نفس الهدف، وهو رفع علم البلاد عاليًا".

ويقع منتخب كوت ديفوار، في المجموعة الأولى من المونديال القاري، بجوار كل من نيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب السنغال، قد توج بالنسخة الأخيرة من أمم إفريقيا "2021"، التي أقيمت في الكاميرون مطلع عام 2022، وذلك على حساب المنتخب الوطني الأول عن طريق ضربات الجزاء (4 /2)، لتكون البطولة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.