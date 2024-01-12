الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس "نوفا": المصنع سيساهم في تصدير الأدوات الصحية للخارج وتوفير العملة الأجنبية

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

قال الدكتور أحمد عوض رئيس مجلس إدارة مصنع "نوفا" للتنمية الصناعية والمتخصص في أدوات الصرف الصحي ومعالجة المياه، إن أهداف المصنع التصدير إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد، مشيرًا إلى أنه لن يتم ذلك إلا بتحقيق قدر عال من الجودة والإنتاج وفق أعلى المعايير العالمية.

ووقع مصنع “نوفا” برتوكول تعاون مع شركات عالمية في مبادرة "ابدأ" لتشجيع الصناعة المحلية وتحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت “عوض” إلى أنه من المقرر أن يعمل مصنع "نوفا" وفق إشراف شركات عالمية لكن بأيدي عاملة مصرية 100%.

وأشار إلى أن هذه الشركات وافقت على التعاون بعد زيارة ممثليها للمصنع، ومشاهدة التطور الكبير في كافة معداته وأسلوب العمل والإنتاج به، موضحًا أن الوفد الأجنبي الممثل لهذه الشركات أشاد بالمصنع وكافة العاملين بل وطلبوا بأنفسهم أن يتم تصنيع منتجات خاصة بهم فيه بدلًا من دول أخرى.

وأكد أن واحدًا من أهم الأسباب التي جعلت هذه الشركات تسعى للتعاون مع “نوفا” وأن تثق فيه هو مساندة الحكومة المصرية ودعهما الكامل له في إطار دعمها لمبادرة “ابدأ”، لافتًا إلى أنه جاء هذا الدعم بدأ من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بنفسه أثناء افتتاحه المصنع بضرورة تشجيع التعاون مع الشركات العالمية لضمان المنافسة القوية في السوق العالمي ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلي.

ابدأ نوفا الرئيس عبد الفتاح السيسي السوق المحلي التصدير

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