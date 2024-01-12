التشكيك والمظلومية.. كيف دافعت إسرائيل عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية؟

استمعت محكمة العدل الدولية للفريق القانوني الإسرائيلي بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي السياق، استعرض مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أبوبكر بشير، الأوضاع خارج المحكمة، حيث هناك احتشاد لعدة مئات من الداعمين للقضية الفلسطينية أمام المحكمة يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرتدون الكوفية الفلسطينية، كما أن هناك شاشات عرض موجودة في الخارج ليتمكن المحتشدون من مشاهدة محاولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضاف أن إسرائيل داخل المحكمة تحاول التشكيك في رواية جنوب إفريقيا ومهاجمتها وتقول إنها تقدم رواية مغلوطة ومشوهة وغير حقيقية إلى المحكمة. ولعبت إسرائيل مجددًا دور الضحية والمظلومية، وزعمت أنها ضحية عملية السابع من أكتوبر، وأنها اضطرت للرد على تلك الهجمات، وأن جيشها يلتزم بكل المعايير الدولية للحروب.

كما زعمت إسرائيل أن جيشها يحاول تجنب إيذاء المدنيين في غزة، وركزت كثيرًا على تفاصيل السابع من أكتوبر، حيث تقول إن وقف العمليات العسكرية سيمنعها من الدفاع عن نفسها.

كما تحدث الفريق القانوني لإسرائيل عن عمليات اغتصاب النساء، لكنه كسابقيه من المسئولين الإسرائيليين والغربيين لم يأتِ بأدلة على هذا، وقال إن أحد الشهود ذكر تلك الرواية في أحد مراكز الشرطة.

"القاهرة الإخبارية": الدفاع الإسرائيلى مبنى على التشكيك فى جنوب إفريقيا

كما استمرت إسرائيل في سرد روايتها المبنية على المظلومية، وقالت إن حماس تريد تدمير إسرائيل، وإن ميثاق حماس والمنظمات الفلسطينية يتحدث عن قتل اليهود. واتهمت جنوب إفريقيا بأن لها علاقات مع حماس.

وأكد مراسل القناة: إن الدفاع الإسرائيلي مبني على التشكيك في جنوب إفريقيا، كما نفى صفة الاحتلال عن إسرائيل، وقال إنها انسحبت من قطاع غزة.