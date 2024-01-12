روسيا: المقترحات الأمريكية بشأن إعادة بناء أوكرانيا تمثل قرصنة القرن الحادي والعشرين

قالت الخارجية الروسية، إن المقترحات الأمريكية، بمصادرة 300 مليار دولار من أصول بلادها لإعادة بناء أوكرانيا، تمثل قرصنة القرن الحادي والعشرين، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات الأمريكية في اليمن

وعلى صعيد آخر، طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، بحسب "قناة القاهرة الإخبارية".

وذكرت قناة "تيليجرام" التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 12 يناير فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن".