عاجل.. استقبال استثنائي من جماهير كوت ديفوار لمحمد صلاح أمام فندق الإقامة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه عدد غفير من جماهير كوت ديفوار وهى تقوم بتشجيع ومؤازرة نجمنا الدولي المصري محمد صلاح أمام فندق إقامة الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

على صعيد آخر، تقرر خوض جميع تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على ملعب "جاردان بوتانيك" المخصص وذلك خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في اجتماعه بمسئولي منتخب مصر، أن الفريق سيخوض كل التدريبات على ملعب "جاردان بوتانيك".

وبناءً عليه، لن يخوض المنتخب الوطني أي تدريب على استاد "فيليكس هوفويت بوانيي" الذي يستضيف مباريات منتخب مصر الأول في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

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موعد مباريات منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024

يلتقي منتخب مصر بنظيره موزمبيق، يوم 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ثم يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام غانا، يوم 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس إفريقيا 2024.

أما المباراة الثالثة، فإن منتخب مصر سيواجه منتخب الرأس الأخضر، وذلك يوم 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة في كأس إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تُذاع مباراة منتخب مصر القادمة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD.