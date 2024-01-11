الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة".. انطلاق نموذج شباب التجمع بالجيزة (صور)

فعاليات اتحاد الشباب
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع

انطلقت فعاليات نموذج "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة" التي أعلن عنها اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع اليوم، بالجيزة داخل مؤسسة خالد محي الدين الثقافية ومقرها البدرشين.

شارك عدد من الشباب والفتيات  في نموذج المحليات، واجروا مناقشة حول دور المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، حسب مواقع عضو المجلس المحلي الثلاثة، فمثل البعض دورة كعضو مجلس محلي قرية وأخرين عضو مجلس محلي مركز وشاب عضو مجلس محلي  المحافظة.

وعبر الشباب عن المشكلات التي تواجه القري والمراكز والمحافظة التي ينتموا لها ورؤيتهم لحل هذه المشكلات وكيفية محاسبة المسؤل عبر الادوات الرقابية التي اكد عليها الدستور وهي "السؤال وطلب الأحاطة والاستجواب" الذي قد يستتبعه سحب الثقة.

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كان اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع  طالب بإجراء الانتخابات المحلية خلال عام وأطلق نموذج محاكاة بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة واعلن الاتحاد انطلاق المرحلة الأولى للنموذج في عدد من المحافظات وهي "الجيزة والقاهرة وبورسعيد والدقهلية وقنا والفيوم".

وشارك في نموذج المحليات علاء عصام امين شباب حزب التجمع ومقرر مساعد المحليات بالحوار الوطني ومحمد صلاح منسي عضو مجلس امناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين وشعبان الجيوشي القيادي بحزب التجمع بالبدرشين والمخرج محمد نوير عضو مجلس امناء المؤسسة.

فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
فعاليات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع
المحليات الجمهورية الجديدة اتحاد الشباب التقدمي التجمع محافظة الجيزة البدرشين

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