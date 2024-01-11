الخميس 11 يناير 2024
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توك شو

أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

جريدة الدستور

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لـهيئة الأرصاد الجوية، من أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة، مشيرة أننا نتعرض لمصادر كتل هوائية أثرت علينا، قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى أننا نتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا عمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أننا بدأنا نشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة، خاصة أننا خلال الأيام الماضية شهدنا معدلات درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ3 و4 درجات، فكانت الاجواء مشمسة ودافئة ومستقرة، لدرجة أن الناس كانت تسأل: أين الشتاء؟.

وأشارت إلى أننا بدأنا تدريجيا من الأمس، واليوم نشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، واليوم سجلت درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 18 درجة.

وتابعت: "أيضا كان هناك نشاط نسبي للرياح جعلنا نشعر أن قيم درجات الحرارة أقل من الـ18 درجة، لأن وجود نشاط للرياح يجعلنا نشعر أكثر بالبرودة".

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منار غانم هيئة الأرصاد الجوية أجواء شتوية كل الزوايا سارة حازم طه

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