الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: سنواصل الحفاظ على حقنا فى الدفاع عن أنفسنا وتأمين مستقبلنا حتى النصر الكامل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على حقها في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها حتى النصر الكامل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب بغزة 

والجدير بالذكر، أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أعلن أنه يجب وقف الصراع وضمان ألا تتعرض إسرائيل لهجمات مماثلة للسابع من أكتوبر.

جولات بلينكن الشرق أوسطية 

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال ختام جولة شرق أوسطية، إنه وجد أن المنطقة “تركز بشدة” على مستقبل غزة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط والتي اختتمت في مصر اليوم.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن وزير الخارجية الأمريكي قال لوسائل الإعلام: “في رحلاتنا السابقة إلى هنا، أعتقد أنه كان هناك إحجام عن الحديث عن بعض قضايا اليوم التالي فيما يتعلق بالاستقرار والأمن على المدى الطويل على أساس إقليمي، لكننا نجد الآن أن شركاءنا يركزون بشدة على ذلك ويرغبون في المشاركة في هذه الأسئلة”. 

نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل القاهرة الإخبارية الحرب بغزة تطرف حكومة إسرائيل

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