الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. واقع اللغة العربية ومستقبلها في صالون عبدالمعطي حجازي

بيت الشعر
بيت الشعر

يستهل بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة)، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أنشطة في العام الجديد، في السادسة مساء الأحد المقبل (14 يناير 2024)، بإقامة صالون الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، والذي يناقش قضية "اللغة العربية.. واقعها ومستقبلها"، وذلك بمناسبة احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية.

يشارك في الصالون الدكتور عبدالحكيم راضي الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية، والدكتور أبواليزيد الشرقاوي الأستاذ بكلية دار العلوم، والدكتورة هدى عطية الأستاذة بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد تمام الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف، والدكتور عايدي علي جمعة الأستاذ بجامعة msa، وتدير المناقشة الكاتبة والإعلامية سمية عبدالمنعم، الصحفية بجريدة الوفد.

 

بيت الشعر 

يقع بيت الشعر بمنطقة الأزهر ملاصقًا من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلًا بواجهته الشمالية الشرقية ( الرئيسية) علي حارة الست وسيله.

وبني المنزل عام (1074 هـ 1664م)  كما كتب  على إزار كتابي بسقف المقعد يشير الي أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيله هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حاليًا ملكية المجلس الأعلى للآثار.

ولهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية وفي أقصي اليسار منها مدخل المنزل حيث يؤدي الي دركاه نصل منها الي فناء سماوي، يؤدي الى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي الى القاعة الكبرى وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005، ويمثل نموذجًا فريدًا لعمارة المنازل في العصر العثماني.

بيت الشعر صالون الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي قضية اللغة العربية واقعها ومستقبلها احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية الدكتور عبدالحكيم راضي

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