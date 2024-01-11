الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائد السنغال: هدفنا حصد اللقب القارى للمرة الثانية على التوالى

منتخب السنغال المتوج
منتخب السنغال المتوج بـ"كان 2021"

كشف كاليدو كوليبالي، قائد  منتخب السنغال، آخر استعدادات أسود التيرانجا لانطلاق منافسات الأمم الإفريقية "كان 2023".

قائد السنغال: هدفنا حصد اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي

وقال كوليبالي في تصريحات على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": نحن سعداء جدا بعد الوصول إلى كوت ديفوار، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023".

وأضاف: "قدومنا أسبوع قبل بدء المنافسة سيسمح لنا بالتأقلم مع الظروف، خاصة المناخية. تم استقبالنا بشكل جيد، ونأمل أن نتأقلم سريعا إن شاء الله".

وأكمل: "أظن أن نسخة كوت ديفوار ستكون الأفضل في التاريخ، لان جميع المنتخبات الكبيرة حاضرة، وهي على أتم الاستعداد حاليا، وعليه ستكون المنافسة عالية".

وواصل:"سنظهر الصورة الحقيقية لكرة القدم الإفريقية، وأظن أن المتوج باللقب في النهاية سيكون تتويجه مستحق، أطلب من الجماهير أن تكون خلفنا خلال المنافسة، أن تدعوا لنا في صلاتهم".

وشدد كوليبالي: "بفضل دعوات الجماهير سنذهب بعيدا في المنافسة، ونمثلهم أحسن تمثيل ونهديهم هدية كبيرة في النهاية، رغم أن المهمة صعبة، أتمنى أن يقفوا معنا إلى النهاية وسيكونوا سعداء".

وأردف: "أظن أن نسخة كوت ديفوار ستكون الأفضل في التاريخ، لان جميع المنتخبات الكبيرة حاضرة، وهي على أتم الاستعداد حاليا، وعليه ستكون المنافسة عالية".

وأختتم قائلا:"سنظهر الصورة الحقيقية لكرة القدم الإفريقية، وأظن أن المتوج باللقب في النهاية سيكون تتويجه مستحق".

ويقع المنتخب السنغالي، في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية بجوار منتخبات الكاميرون وغينيا وجامبيا.

جدول مباريات منتخب السنغال بأمم إفريقيا 2023

ويستهل أسود التيرانجا مشوارهم في فعاليات "كان 2023"، بمواجهة منتخب جامبيا الاثنين المقبل الموافق 15 يناير الجاري، ثم يلاقي منتخب الكاميرون الخميس 18 من الشهر ذاته، أخيرا منتخب غينيا يوم 23 يناير الحالي.

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