الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 سنوات سجنًا لأب ونجله بتهمة إحداث عاهة مستديمة لميكانيكى فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق على أب ونجله بالسجن 5 سنوات، لإدانتهما في القضية رقم 774 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 3419 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، بالتعدي بالضرب على ميكانيكي والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له، على خلفية مشاجرة إحدى قرى مركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، وعضوية محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق. 

بداية أحداث القضية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من "أشرف. ع" ميكانيكى سيارات، مفاده نشوب مشاجرة بين شقيقه "طرف أول"، وبين كل من "عادل. إ"، ونجله "أحمد. ع" طرف ثانٍ، وحال انتقاله إلى محل الواقعة لاستبيان الأمر بادره المتهم الأول بضربة على رأسه مستخدمًا "شومة"، ومن ثم تعدى عليه المتهم الثاني بضربة على رأسه مستخدمًا "قالب طوب"، ما أدى لإصابته التي أسفرت عن إحداث عاهة مستديمة له. 

وكشف أمر الإحالة للمتهمين عن أنه أحدث المتهمان جرحًا بالمجني عليه، ما نتج عنه إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي المرفقين بالأوراق، والتي خلف من جرائها عاهة مستديمة ممثلة في نزيف على المخ وفقد أجزاء من عظام الجمجمة، وفقد بإبصار العين اليسرى، وهو ما نتج عنه عاهة مستديمة بنسبة حوالى 35%، على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق السجن 5 سنوات عاهة مستديمة ميكانيكي مشاجرة المستشار وليد أنور إبراهيم

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