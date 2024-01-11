سهرة شذوذ ومخدرات وراء مقتل خمسيني في النهضة

أدلى المتهم بقتل شخص داخل شقته بمنطقة النهضة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة، أقر فيها بارتكابه جريمة قتل المجني عليه بعد خلاف نشب بينهم لرفضه دفع مبلغ 170 جنيها ثمن المواد المخدرة التي اشتراها ليتعاطوها سويًا.

علاقة شذوذ منذ 5 سنوات

كما أقر بوجود علاقة شذوذ بينه وبين المجني عليه منذ خمس سنوات، موضحا بأن المجني عليه هو من طلب منه ممارسته للشذوذ معه بمقابل مادي، ومنذ فترة بدأ يرفض دفع له المبلغ المالي مقابل ممارسة الشذوذ.

كما أوضح بأن المجني عليه هدده أكثر من مرة بفضح أمره أمام أهله، لذلك كان هناك توتر بعلاقتهما خلال في آخر فترة.

تفاصيل الجريمة

كما أوضح المتهم بأنه قام بتهشيم رأس المجني عليه بمطرقة وخنقه بإيشارب بعد رفضه دفع ثمن المخدرات له، مؤكدا بأنه لم يقم بحرق الجثة وإن الحرق الذي بها نتيجة الفحم الذي كان علي البوتجاز.

بلاغ بالواقعة

كان قسم شرطة السلام ثان، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة متعفنة ومحترقة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة عامل، 50 عامًا، مصاب بتهشم بالرأس، ومشنوق من رقبته ومصاب بحروق بالصدر والفخدين، والجثة فى حالة تعفن تام.

وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم أثناء اختبائه بمنطقة العاشر من رمضان، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة .