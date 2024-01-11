بينها الهوية السودانية فى الفيلم السينمائى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

الهوية السودانية في الفيلم السينمائي واحدة من فعاليات أجندة الدستور الثقافية، اليوم الخميس 11 يناير 2024، التي نستعرضها لكم في هذا التقرير اليومي.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية اليوم الخميس

ففي السادسة مساء، تعرض سينما مركز الإبداع الفني- التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية- الفيلم الوثائقي السوداني "أجساد بطولية، ويعقب العرض ندوة بعنوان "تناول الهوية السودانية في الفيلم السينمائي" تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على بحضور مخرجة الفيلم سارة سليمان.

يأتي العرض ضمن فعاليات أنشطة "خميس السينما" الذي يتضمن عروض أفلام متنوعة من حيث النوع، المدة الزمنية والقضايا المتنوعة المختلفة، كما تستهدف عروض خميس السينما صناعة من الشباب المستقلين، الهواة والمحترفين، ويعقب عروض الأفلام حلقات نقاشية مع الصناع والجمهور العام والمتخصص، وذلك للتبادل الثقافي السينمائي بين الاجيال السينمائية المختلفة.

في ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء، بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق. ويقام هذا الشهر تحت عنوان "المخرج محمد فاضل وإبداعاته فى المسرح والتليفزيون والسينما والإذاعة".

وفي أجندة الدستور الثقافية، يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك- بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء أمسية جديدة من أمسيات "صالون مقامات".

يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان “مصر والغناء الكويتي.. ود موصول”، بالاشتراك مع البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية.

يدور الصالون حول الدور البارز الذي لعبه الغناء المصري وكيف أثر علي كبار الملحنين الكويتيين، خلال النصف الأخير من القرن العشرين. يستضيف الصالون الباحث الدكتور خالد القلاف، مدير معهد الدراسات الموسيقيه بالمعهد العالي للفنون الموسيقية.

يصاحب الصالون فقرة غنائية للمطربة الشابة نادين العمروسي تقدم فيها مجموعة من الأعمال الغنائية المتميزه مثل: "ياهلي"،"أما براوة"،"أمتي ستعرف"،"سهر الليالي" وغيرها.

وفي السادسة مساء، وضمن فعاليات أجندة الدستور الثقافية، يعقد بصالون الإمتاع والمؤانسة، لقاء لتوقيع ومناقشة كتاب فيروز كراوية، “كل ده كان ليه”، ويناقش الكتاب، الشاعر والمترجم أسامة جاد.

وفي نفس التوقيت، السادسة مساء، تعقد بجمعية محبي الفنون الجميلة، بمقرها الكائن بجاردن سيتي، أمسية فنية شعرية، حول الشاعر بيرم التونسي بعنوان “بيرم الإانسان”، ويتحدث فيها كل من: د. يسرى عبدالغنى، الكاتب سيد عنبة، الشاعر أسامة فرحات، الفنان على إسماعيل، الفنان شعبان عيسى، ويدير اللقاء محمد نوار.

وفي السادسة مساء أيضا، تعقد بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية ندوة سينمائية حول مجموعة أفلام تسجيلية، وهي: فيلم سوق الجمعة، فيلم رأس أبوجالوم، فيلم دهب فى عيونهم.

يشارك في اللقاء كل من: د. مدحت مكاوي، كبير مخرجين بالتليفزيون المصري، ويدير الحوار فتحي بركات، رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعرض ضمن برنامج نادي سينما الأوبرا، في السابعة مساء، بمعهد الموسيقي العربية بمقره الكائن بشارع رمسيس، الفيلم الوثائقي “رحلة العائلة المقدسة”، للمخرجة سميحة الغنيمي.

وفي الثامنة مساء، يستقبل مسرح سيد درويش، أوبرا الإسكندرية، حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك ‏ضمن خطط وزارة الثقافة لصون التراث الموسيقى.

يذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح المهمة للإبداع المصري الخالص.

في سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تفتتح التشكيلية خلود محمد حسنى، في السابعة والنصف مساء، معرضها الفردي الخاص، “قبل أن أغادر”، بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بالأوبرا بأرض الجزيرة.

وذلك بحضور الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا، التشكيلي محمد عبلة، الدكتور طارق حكيم، عميد كلية الفنون والتصميم، والناقد عادل بنيامين.

ويستمر حتى الإثنين 15 يناير الجاري، ويضم 105 لوحة تلخص فترة زمنية وأحداث واقعية عاشتها الفنانة حيث استثمرت الفن كوسيلة للعلاج وللتعبير عن قوة المرأة مستخدمة أسلوب التجريد الذى يعتمد على مساحات لونية تجسيد المشاعر الإنسانية المختلفة بخامات متنوعة.

وفي الواحدة والنصف ظهرا، وضمن عروض مكتبة الإسكندرية السينمائية، يعرض الفيلم الروائي الطويل، “حلم ليلة منتصف الصيف”، من إنتاج 1998، وإخراج مايكل هوفمان، عن مسرحية وليم شكسبير، وتبلغ مدة عرضه 115 دقيقة.