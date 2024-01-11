الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وسط أزمة العصابات.. انتشار للجيش فى شوارع الإكوادور وخطة لترحيل السجناء الأجانب

الإكوادور
الإكوادور

أصبحت الشوارع في الإكوادور خالية من المواطنين، بينما تمتلئ بالجنود، وسط حالة العنف غير المسبوق الذي تشهده البلاد وأدى لإعلان حالة الطوارئ.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اقتحم مسلحون ملثمون محطة تلفزيونية خلال بث مباشر في مدينة جواياكيل، وتم تفجير قنابل في أنحاء الإكوادور الثلاثاء الماضي.

واحتجز السجناء بالإكوادور أكثر من 130 من موظفي السجون كرهائن في 5 سجون.

وبدأت حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يومًا بعد اختفاء زعيم عصابات سيئ السمعة من زنزانته في السجن ويلقب بـ"فيتو".

ومن غير الواضح ما إذا كان الهجوم على محطة التلفزيون في أكبر مدن الإكوادور مرتبطًا باختفاء زعيم عصابة تشونيروس، أدولفو ماسياس فيلامار.

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