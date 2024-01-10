الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسلة "القاهرة الإخبارية": لا ضرائب أو رسوم إضافية على الفلسطينيين بمعبر رفح

منى عوكل
منى عوكل

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك العديد من الشائعات تتعلق بـمعبر رفح المصري ومنها إغلاق المعبر، وفرض ضرائب جديدة، مؤكدة أن الأخبار التي تتعلق بهذا الشأن عارية عن الصحة بشكل كامل.

وأضافت "عوكل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية "on"، أن المعبر مفتوح لإدخال المساعدات ولإخراج المرضى العالقين وتقديم علاجات لهم، مؤكدة أنه لا يطلب أي رسوم ولا يوجد أي تغيير في معبر رفح لا ضرائب ولا رسوم دخول إضافية والأمور اعتيادية.

توجد تسهيلات بشكل كبير بالمعبر

وأكدت أنه توجد تسهيلات بشكل كبير على معبر رفح في عملية الدخول والخروج بشكل عام لمن تنطبق عليه شروط السفر.

مراسلة القاهرة الاخبارية معبر رفح تسهيلات لإدخال المساعدات لإخراج المرضى العالقين

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