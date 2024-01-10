الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يفتتح منفذين لـ"معا ضد الغلاء" بقريتي آبيار والدلجمون

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، منفذين جديدة لـ "معا ضد الغلاء" بقريتي آبيار والدلجمون بمركز كفر الزيات ضمن سلسة المنافذ والمعارض التي تقوم المحافظة بإقامتها في جميع أنحاء المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

وتفقد المحافظ، المعارض والتي تضم جميع المنتجات الإستراتيجية والغذائية ومنها "السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه، اللحوم"، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وتأكد المحافظ، من جودة السلع الغذائية ومدى توافرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

والتقى رحمي بالمواطنين الوافدين على المعارض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق، والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن.

كما شدد، على تكثيف لجان التموين، والجهات المعنية لمنع أي محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

محافظ الغربية منفذين جديدة لـ معا ضد الغلاء بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وإحكام الرقابة على السلع لجان التموين

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