قيادى بـ"مصر أكتوبر": قمة العقبة تهدف لطرح رؤية استراتيجية لدعم وقف إطلاق النار فى غزة

أكد عبدالجواد عبدالغني أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيريه الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن، تهدف إلى طرح رؤية استراتيجية مشتركة، لدعم جهود وقف إطلاق النار فى غزة وإيصال المساعدات.

وأوضح عبدالغني، خلال تصريحات صحفية، أن هذه القمة تأتي استكمالا لدور مصر الكبير لدعم الأشقاء فى فلسطين، وللتنسيق بين الدول للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وسرعة دخول المساعدات الطبية والإنسانية لقطاع غزة، وللتأكيد على حق الشعب الفسطيني فى إقامة دولته.

وقال إن مصر والأردن تمثلان الرئة التي تتنفس بها فلسطين، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق وتشاور بين الدولتين، للعمل على وقف التهجير للشعب الفلسطيني، لأنهما الدولتين المعنيتان بهذه القضية.

وأضاف عبدالغني، أن الدولة المصرية حريصة على استمرار تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، لافتا إلي أن مصر لم تتوانِ لحظة فى الوقف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بداية الأحداث.