مصر أكتوبر: وثيقة التوجهات الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الوطنى

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي.

وأضافت"مديح" في بيان لها، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، مشيرة إلى أنها تتطابق مع رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية تكون قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، موضحة أنها تشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلةَ العمل بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سُبل معيشتهم.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الوثيقة بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.