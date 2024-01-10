الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل فلسطينى: مصر حريصة على الحشد وصولًا لاعتراف دولى بقيام الدولة الفلسطينية

طه الخطيب
طه الخطيب

علّق المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، على قمة العقبة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، قائلًا إن بيانها الختامي حذر من خطورة الأعمال العدائية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وأضاف الخطيب في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن الولايات المتحدة تريد تخفيف حدة الصراع في غزة، مُشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على الحشد دوليًا؛ للتوصل إلى اعتراف بقيام الدولة الفلسطينية.

محلل فلسطيني: إسرائيل تسرق أموال الفلسطينيين وتُجرف الشوارع

وأشار إلى أن رؤية الرئيس السيسي في هذا الأمر هي الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية وليس الإعلان فقط وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

وأكد أن إسرائيل تسرق أموال الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن قمة العقبة العاجلة تمثل صفعة قوية على وجه وزير الخارجية الأمريكي.

وتابع: "لدينا 33 ألف شهيدًا فلسطينيًا جرّاء هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، بالإضافة إلى ما يزيد علي 550 شهيدًا في الضفة الغربية والشوارع تُجرف".

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