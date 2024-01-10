تقارير تونسية: مدرب برتغالى يقترب من قيادة الترجى

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اتفاق نادي الترجي مع البرتغالي ميجيل كاردوزو لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا لـ طارق ثابت.

وذكرت صحيفة "الصريح" التونسية، أن المدرب البرتغالي سيصل إلى تونس خلال الساعات القليلة المقبلة للتوقيع رسميًا مع الترجي وتولي مهمة تدريب الفريق.

ومن المنتظر أن يحصل المدرب البرتغالي على راتب شهري مع الترجي يصل إلى 30 ألف دولار.

ويبلغ كاردوزو من العمر 51 عامًا، وكان قد بدأ مسيرته التدريبية عام 1993 كمدرب مساعد قبل أن يتولى تدريب فريق رايو آفي البرتغالي في 2017.

كما تولى تدريب نانت الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني وآيك أثينا اليوناني.

ويتصدر الترجي المجموعة الثانية في الدوري التونسي هذا الموسم برصيد 32 نقطة بفارق 9 نقاط عن الاتحاد المنستيري.

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