السجن المؤبد لمسن فى اتهامه بضرب شخص حتى الموت بكرداسة

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، حكمًا بمعاقبة مسن غيابيًا بالسجن المؤبد فى اتهامه بضرب شخص حتى الموت بكرداسة.

كانت قد أحالت النيابة العامة المتهم "س. ك" لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13045 لسنة 2020 جنايات مركز كرداسة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه "خالد. م " عمدًا بغير سبق الإصرار أو الترصد بأن كالوا له عدة ضربات متتالية استقرت في أنحاء جسده ورأسه مستخدمين أسلحة بيضاء- تالية الوصف- محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم كرداسة بلاغًا يفيد بحدوث مشاجرة بمنطقة كرداسة ووجود حالة وفاة، وبالانتقال لمكان الواقعة تمكن الضبط على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.