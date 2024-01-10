الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

أنتوني هوبكنز يتحدث عن استعداداته لأداء دور "سيجموند فرويد"

انتوني هوبكنز
انتوني هوبكنز

يؤدي الممثل البريطاني الشهير أنتوني هوبكنز، شخصية عالم النفس النمساوي سيجموند فرويد، في فيلم جديد يتضمن مناظرة خيالية مع الكاتب والباحث الآيرلندي سي إس لويس.

يُعرَض فيلم جلسة فرويد الأخيرة Freud's Last Session، حاليًا في السينما، ويظهر فيه الثنائي وهما يناقشان موضوعات شائكة، مثل مصير الإنسان ومستقبل البشرية مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.

ويؤدّي الممثل ماثيو جوود دور لويس الذي توفي عام 1963.

يقول هوبكنز، الحائز على جائزة "الأوسكار"، إنه عندما قرأ النص، بحث عن أماكن التصوير بعناية للإبقاء على اهتمام المشاهدين وشغفهم.

txt

لماذا لم يحقق فيلم "Barbie" أرقاما قياسية أمام "Oppenheimer" في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب

وأضاف: "إذا كنت ستجري نقاشًا عن الوجود، فلا يمكنك الجلوس، وإلا غلب النوم المتفرجين، عليك الاستمرار في التحرك"، بحسب رويترز.

وتابع: "بمجرد أن تبدأ ملء رأسك بمعلومات غير ضرورية، ومعلومات عن السيرة الذاتية لشخص مثل فرويد، تتشابك الأمور وتتعقّد، وهذا يشتت انتباهك".

وأضاف هوبكنز: "أنت تتعلم من نص السيناريو. ما أفعله هو أنني آخذ النص، والسطور، والكلمات، وأحفر (أبحث) تحتها قليلًا (عن المعاني والمضامين)، مثل من يبحث عن الحصى في الشارع".

أنتوني هوبكنز سيجموند فرويد أخبار هوليوود فيلم سينما

الأكثر قراءة

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا