النيابة تواصل التحقيق فى مصرع شاب بحريق شقة سكنية بالدرب الأحمر

تواصل نيابة الدرب الأحمر الجزئية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع شاب داخل حريق اشعله شقيقه بسبب خلافات بينهما.

وتبين أن والد الضحية كان متزوج من سيدتين وعقب وفاة زوجته الثانية عاد للإقامة مع الأولى وبدأ يحدث خلاف بين الأشقاء وتجدد عندما طلب نجله الأكبر مبالغ مالية عقب علمه أن والده سجل ممتلكات بأسم شقيقه الآخر، وهنا رفض الأب لتعاطيه المخدرات.

فقرر تهديدهم بإشعال النيران في المنزل وبالفعل أشعل النيران وتبين أثناء محاولة شقيقه الهرب مات من النيران، بينما قفز هو ووالده من الشرفة فأصيبوا.



كانت أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية بالتصريح بدفن جثة شخص توفى في حريق شقة سكنية، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وفحص الخسائر والتلفيات وكشف أسبابه، والاستعلام عن حالة المصابين في الحريق.



كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق، بمنطقة باب الخلق خلف مديرية أمن القاهرة القديمة بالدرب الأحمر، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 بالاختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج.



دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمجاورات، ونُقل المصابان بالاختناق إلى مستشفى أحمد ماهر العام لتلقي العلاج.