الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

سر توقف مفاوضات البنك الأهلي مع ناصر منسي ومحمد عبد الغني (خاص)

الزمالك
الزمالك

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن السر وراء توقف مفاوضات نادي البنك الأهلي للحصول على خدمات ناصر منسي ومحمد عبد الغني ثنائي الزمالك.

وكان البنك الأهلي قد أنهى اتفاقه مع الزمالك في وقت سابق لضم محمد عبد الغني وناصر منسي في صفقة بيع نهائي.

وقال المصدر: "ناصر منسي طلب من مسؤولي البنك الأهلي الحصول على نفس راتبه مع الزمالك والذي يصل إلى 15 مليون جنيه".

وتابع: "إدارة البنك الأهلي رفضت طلب ناصر منسي واشترطوا حصوله على نفس ما كان يتقاضاه معهم من قبل وهو 6 ملايين جنيه".

وواصل: "محمد عبد الغني طلب الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم وهو ما رفضه البنك الأهلي".

وأكمل: "اللاعب يحصل مع الزمالك على 6 مليون جنيه في الموسم".

وأضاف: "الخلافات المادية أدت إلى تجميد الصفقة في الوقت الحالي وأصبحت في مهب الريح".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة عثماثون طنطا الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي. 

ويضم التشكيل كل من: 

حراسة المرمى: معاذ علاء .

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي " الونش" - مصطفى الزناري - عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

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