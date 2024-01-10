عيشها بمرح.. 15 فكرة لحياة سعيدة

كثيرًا ما نخلط في أذهاننا بين السعادة والبهجة، وعلى الرغم من أنهما يعبران عن الإحساس بالفرح إلا أن هناك اختلاف كبير بينهما، فالسعادة أمر مرتبط بالظروف، نحن نشعر بالسعادة عندما ننال ما نريد وعندما تجري الرياح بما تشتهي أنفسنا، وحين يحدث ما يروق لنا، أما البهجة فهي شعور بالرضا العميق عن الحياة بغض النظر عن أحداثها.

السعادة مصدرها خارجي أما البهجة فمنبعها داخل النفس، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نكون سعداء طوال الوقت لكن يمكننا أن نكون مبتهجين دائمًا.

وفيما يلي مجموعة من الأفكار التي تساعدك على أن تعيش حياة مبهجة

كن مراعيًا لاحتياجات جسدك وعقلك، فامنح كلًا منهما ما يحتاجه كن صبورًا، وفكر قبل أن تتكلم وقبل أن ترتكب أي فعل، وتذكر أن الصبر جزء من الحكمة. خصص وقتًا لأولوياتك وتيقن من أن الوقت هو أهم ما تملك فاستغله للقيام بالأهم فالمهم. تعامل مع الآخرين بما تحب أن يعاملوك به. ابحث عن الخير، حتى تجده، ثم احتفي به "اتقن عملك" بغض النظر عما تعمله. كن على دراية بنقاط ضعفك وعيوبك، وألزم نفسك بأن تتخلص منها. تعلم الصفح وتعاطف مع الآخرين، وكن على سلام معهم ما أمكنك ذلك. احترم القوانين وساعد الآخرين كن عادلًا وصادقًا في جميع سلوكياتك. اطلب العلم طيلة حياتك وحسن من ذاتك، وجدد من نفسك يوميًا فكر بعقل منفتح واستغل خيالك. حدد أهدافًا تريد أن تحققها. اقرأ في الدين والتزم بالعبادات وادع الله في ثقة. كن مقبلًا على الحياة وتحل بشجاعة مواجهة ما فيها من مصاعب وخيبات أمل واستفد منها بقدر ما تتيح لك الظروف.

يعتقد الأطباء أن الضحك يحفز إنتاج الهرمونات التي تدعم الصحة وتقوي جهاز المناعة، وقد أكد الأطباء أن هناك صلة بين الضحك وبين الأجسام المضادة التي تساعد على طرد البرد من الجسم ولكي تقوي لديك روح المرح، اتبع مايلي: