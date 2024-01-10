عيشها بمرح.. 15 فكرة لحياة سعيدة
كثيرًا ما نخلط في أذهاننا بين السعادة والبهجة، وعلى الرغم من أنهما يعبران عن الإحساس بالفرح إلا أن هناك اختلاف كبير بينهما، فالسعادة أمر مرتبط بالظروف، نحن نشعر بالسعادة عندما ننال ما نريد وعندما تجري الرياح بما تشتهي أنفسنا، وحين يحدث ما يروق لنا، أما البهجة فهي شعور بالرضا العميق عن الحياة بغض النظر عن أحداثها.
السعادة مصدرها خارجي أما البهجة فمنبعها داخل النفس، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نكون سعداء طوال الوقت لكن يمكننا أن نكون مبتهجين دائمًا.
وفيما يلي مجموعة من الأفكار التي تساعدك على أن تعيش حياة مبهجة
- كن مراعيًا لاحتياجات جسدك وعقلك، فامنح كلًا منهما ما يحتاجه
- كن صبورًا، وفكر قبل أن تتكلم وقبل أن ترتكب أي فعل، وتذكر أن الصبر جزء من الحكمة.
- خصص وقتًا لأولوياتك وتيقن من أن الوقت هو أهم ما تملك فاستغله للقيام بالأهم فالمهم.
- تعامل مع الآخرين بما تحب أن يعاملوك به.
- ابحث عن الخير، حتى تجده، ثم احتفي به
- "اتقن عملك" بغض النظر عما تعمله.
- كن على دراية بنقاط ضعفك وعيوبك، وألزم نفسك بأن تتخلص منها.
- تعلم الصفح وتعاطف مع الآخرين، وكن على سلام معهم ما أمكنك ذلك.
- احترم القوانين وساعد الآخرين
- كن عادلًا وصادقًا في جميع سلوكياتك.
- اطلب العلم طيلة حياتك وحسن من ذاتك، وجدد من نفسك يوميًا
- فكر بعقل منفتح واستغل خيالك.
- حدد أهدافًا تريد أن تحققها.
- اقرأ في الدين والتزم بالعبادات وادع الله في ثقة.
- كن مقبلًا على الحياة وتحل بشجاعة مواجهة ما فيها من مصاعب وخيبات أمل واستفد منها بقدر ما تتيح لك الظروف.
يعتقد الأطباء أن الضحك يحفز إنتاج الهرمونات التي تدعم الصحة وتقوي جهاز المناعة، وقد أكد الأطباء أن هناك صلة بين الضحك وبين الأجسام المضادة التي تساعد على طرد البرد من الجسم ولكي تقوي لديك روح المرح، اتبع مايلي:
- اسع لمصادقة من يمتلكون روح الدعابة
- داوم البحث عن أصدقاء جدد تكون صحبتهم مسلية
- إذهب الى المسرح أو السينما لمشاهدة الأفلام الكوميدية
- اشتري كتب الرسومات الكاريكاتيرية والنكات والكتب الهزلية
- يقول نبي الله "عيسى" لن يدخل الجنة إلا من كان في قلبه طهارة قلوب الأطفال، ولكي نقوي حاستنا الروحية يجب أن نلاحظهم بدقة ونتعلم منهم ولا يعني هذا أن نرتد إلى السلوك الطفولي ولكن علينا أن نصبح أكثر شبهًا بالأطفال وأن نعيد اكتشاف الصفات التي نفقدها كلما تقدمنا في العمر مثل الابداع والطاقة والحماسة غير المحدودين، روح المغامرة، التلقائية، الصدق، الكرم،الفضول وحب البحث، البهجة والحب غير المشروط.
- احرص على ان تجرب كل الأشياء على الأقل مرة واحدة ـــ مثل الأطعمة الجديدة والهوايات الجديدة والأماكن الجديدة.
- اغتنم اللحظات السعيدة في حياتك وانظر إلى العالم بنظرة طفولية جديدة، فالأطفال يستمتعون بعناق الدمية الخاصة بهم أو مراقبة الفراشات أو اللعب بملعقة داخل كوب العصير.
- أبدأ بخلق لحظات السعادة الخاصة بك مثل أن تجد فنجان الشاي الخاص بك مناسبًا في الشكل والمذاق أو عندما تنظف مكتبك وترتب الأوراق الموجودة فوقه أو تسمع لصوت عصفور يغرد دون توقع.
- قم بإضفاء روح المرح على كل ما تفعله فكما يكون الطفل سعيدًا حين يسمح له بالمساعدة في الأعمال المنزلية لأنه يعتبرها نوعًا من اللعب والمرح وأنت أيضًا يمكنك أن تغير من نظرتك إلى الأعمال المتكررة التي تقوم بها وتضفي عليها طابعًا يجعلك تشعر بالرضا.
- كن منفتح العقل ومبتهجًا ولاتثقل نفسك بالهموم.
- اعتبر كل يوم من عمرك ميلادًا جديدا له واحتفل به.
- صباح كل يوم، كن مدركًا وشاكرًا للهبات والنعم الدائمة مثل الحب والصداقة، والسلام، والحكمة والطبيعة والحياة التي تحياها، تدثر بتلك النعم مثلما تتدثر بملابسك واحملها معك أينما ذهبت طوال اليوم.