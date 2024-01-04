خطة الحياة لروبرت آشتون.. 700 طريقة بسيطة لتجعل حياتك أفضل (2)

لكي تتمتع بحياة جيدة أنت تحتاج إلى أن تحسن علاقتك بمن يحيطون بك - سواء كانوا شريك حياتك أو والديك أو أطفالك – كما يجب عليك أن تتعلم كيفية التعامل مع الأمور المالية وكيف تدير نقودك بطريقة سليمة.

في السطور التالية يقدم لنا الكاتب "روبرت آشتون" عددًا من الأفكار لتحسين جودة الحياة من خلال كتابه المتميز "خطة الحياة.. 700 طريقة بسيطة لتغير حياتك إلى الأفضل"

أولًا: نصائح لتحسين العلاقة مع شريك الحياة

ليثق كل منكما بالآخر – يمكن للشك أن يفسد أي علاقة لذا احرصا على الصراحة والثقة والنزاهة، وناقشا مواطن القلق واختلافات الآراء بينكما. اجعل له مساحته الخاصة – من المهم أن تتيح لشريك حياتك شيئًا من الحرية فمن الصحى، أن يحظى كل منكما باهتمامات وصداقات ينفرد بها كل منكما عن الآخر. قدم الطرف الآخر على كل ما سواه – تعد العلاقة مع شريك الحياة من أهم العلاقات بالنسبة لك لذا لا بد أن يأتي كل من العمل والمعارف والمساعي المنفردة الخاصة بك في المقام الثاني بعد إشباع العلاقة مع شريك حياتك. تسامح وامض قدما –لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، فلا تدع بعض الأخطاء تفسد علاقتكما. تكيف بمرور الوقت – نحن نتغير بمرور السنوات، لذا أنت بحاجة إلى التعرف على الجديد من الأفكار والأنشطة، وتتخلص من بعض الأمور القديمة التي اعتدت عليهاـ ولا تتشبث بالأشياء التي اعتاد كلاكما القيام بها إذا كان ما تنشده من ذلك هو استمرار العلاقة. قم بمهامك المنزلية – احرص دائمًا على القيام بنصيبك من تلك المهام المملة، ولا تدع الطرف الآخر يقوم وحده دائمًا بها. اعترف بأخطائك،واسع للحصول على العفو والسماح من الطرف الآخر وتعلم من أخطائك كذلك. تذكر التواريخ المهمة – إذا كان من عاداتك أن تنسى التواريخ المهمة فلتسجلها كتابة في موضع يسمح لك بتذكرها على الدوام. احرص على أن تخبر شريك حياتك بأنك تهتم به، ولا تتعامل مع وجوده في حياتك على أن ذلك أمر مسلم به.

ثانيًا: نصائح مهمة لتربية الأطفال

اظهر لهم أنك تحبهم ودع أطفالك يروا أنكما متحابان كزوجين أيضًا. ضع حدودًا واضحة، يحتاج الأطفال لمعرفة ما هو مقبول وما هو غير مقبول. خصص وقتًا للاستماع إليهم، إذا كان طفلك في حركة ونشاط باستمرار فلتصحبه إلى التنزة والعب الكرة وشجعه على ممارسة الرياضة. لا تدع أعزاءك الصغار يخرجونك عن هدوئك ـ لأن توترك وضيقك لن يساعدهم على فهم الخطأ الذي ارتكبوه. دع العصا –بدلًا من الضرب افرض عليهم عقوبات أخرى. انتقد السلوك السئ لطفلك ولكن تجنب انتقاد الطفل نفسه. امنحهم مساحة تخصهم، كلما زاد عمر الطفل زادت حاجته لمساحة تخصه وحدة وإن كان يقلقك ما قد تعثر عليه في غرفهم فلا تنبش فيها. اعتذر –إذا ارتكبت خطأ ما فلست معصومًا من الخطأ وليس ضروريًا أن يكون الوالدان على حق طوال الوقت. مهما كانت حياتك كثيرة المشاغل فيمكنك على الدوام أن تحصص وقتًا لزيارة والديك وقضاء بعض الوقت معهما.

ثالثًا: نصائح لتساعد بها والديك مع تقدمهما في العمر

ضع نفسك مكانهما –إن تدهور الحالة البدنية مع التقدم في العمر يمكن أن يكون محبطًا للغاية، تخيل ما الذي ستشعر به عندما يحدث هذا لك. فمن شأن هذا أن يساعدك على فهم طبيعة مشاعرهما. شجعهما على التكيف وتجربة الجديد – غالبًا ما يركز كبار السن على ما لم يعد بوسعهم القيام به لذلك اجعلهما يجربا أشياء تعرف أنها في استطاعتهما. اقبل هداياهم – أحيانًا يبدو كبار السن مصرين كل الإصرار على منح الهدايا والأشياء الخاصة بهم، اقبل هداياهم ولكن كن مستعدًا لأن تعيدها لهم مرة أخرى فيما بعد إذا احتاجوا إليها. ابقهما في حركة حتى لو كانت مفاصلهما تطقطق، من المهم أن ينتقلا بمفردهما من هنا إلى هناك مما يعزز استقلاليتهما. ساعدهما بكل ما أوتيت من قدرة وامكانيات، ولكن لا تجعل عنايتك بهما تغير مجرى حياتك بالكامل إلا إذا كانا في حاجة ماسة لذلك ولا بديل أمامك سواه. الشيخوخة هي الوقت الذي نحكي فيه للآخرين طرائفنا وقصصنا المفضلة لذا دعهما يحكيان لك نفس الحكايات المرة تلو الأخرى وكن صبورًا. ساعدهما على تقبل الواقع –سيزداد إحساس والديك بقرب أجلهما مع تقدمهما في السن بشكل غير مسبوق، وتعد فكرة الموت من الأمور المخيفة لذا ساعدهما على تقبل ذلك باعتباره جزءًا من الحياة. تحمل متاعبهما: تذكر أن العقل يبدأ في الاضمحلال والتلاشي في فترة الشيخوخة لذا ربما تجد مع الوقت أن مطالبهما صارت كثيرة وأصبح إرضاؤهما صعب المنال. إذا كنت تحظى بنعمة الأبناء إلى جانب أبويك فيمكنك أن تطلب من والديك أن يتعهدا أطفالك بالرعاية في الأيام التي تود فيها أن تقوم بشئ لنفسك ولمصالحك الخاصة بشرط أن يكون ذلك في مقدوهما ولا يمثل عبئًا عليهما.

سيكون من المستحيل وضع خطة حياة لا تتضمن مسألة المال لأننا جميعًا بحاجة إلى المال لتأمين نفقات معيشتنا ومعظمنا يعد المال الكافي بالنسبة له هو أكثر قليلًا مما يملك بالفعل كذلك فان تحقيق طموحاتنا يكلفنا الكثير من المال لذا فإن إتباع منهج وسط سوف يضمن لك السعادة ويمكنك تحمل نفقته.

9 أسباب وراء عدم كفاية ما معك من مال على الدوام

أنك ترغب في أشياء لطيفة لابأس ولكن تجنب نزوات الشراء غير المبنية على احتياج حقيقي. إنك لا تطيق صبرًا على الإدخار كما أن البطاقات الائتمانية أصبحت متاحة بشكل كبير لذا ضع لنفسك حدًا أقصى للاستدانة من بطاقتك ولا تتعداه. كلنا نعشق جمع الأشياء فبمجرد أن تشتري أريكة جديدة تجد أنك تحتاج إلى سجادة جديدة لذا اضبط إيقاعك في هذا. نريد أن نكون في مستوى جيراننا وأهلنا وزملائنا في العمل فبمجرد أن يشتري أحدهما جهازًا جديدًا نرغب جميعًا في مثله. الإعلانات لها مفعول السحر وقادرة على جذب محافظ نقودنا خارج جيوبنا وتشجيعنا على انفاق نقود لم نحصل عليها بعد. التفاعل الاجتماعي أمر مكلف.. لا أحد يريد أن يبقى جالسًا في المنزل كل مساء. إن قضاء ليلة بالخارج مع الأصدقاء أمر يكلف مالك لذا حاول أن تقترح على معارفك أو اصدقائك بعض الأفكار قليلة التكاليف لقضاء الأمسيات بالخارج. إذا كان لديك أطفال فإنك تعرف أن تربيتهم تكلف الكثير من المال كما أنهم يريدون منك على الدوام أن تشتري لهم أحدث الألعاب لذا لا تستسلم لمطالبهم عند أول إشارة. العلاقات العاطفية – إذا كنت تزوجت حديثًا وترتب لقضاء شهر عسل فلا شك أنك ستنفق بعض المال على الهدايا والنزهات، انفق ولكن في حدود إمكانياتك وتذكر أن شريكة حياتك شغوفة بك أنت وليس بما تشتريه من أجلها. الإدمان بأنواعه سواء كان مخدرات أو التبغ الذي يفسد الحياة ويدمرها بالإضافة إلى ذلك هناك مدمني أنواع القهوة الفاخرة مثل اللاتية والكابتشينو. من الطرق التي نبرر بها كثرة نفقاتنا أن نزعم أن دخلنا محدود لذا علينا أن نقلل النفقات من ناحية ونحاول زيادة الدخل من ناحية أخرى، وإذا أردت أن يزداد دخلك فتوقع أن تعمل عدد ساعات أطول أو أن تجد عملًا ذا عائد أعلى أو تتعلم مهارات جديدة تتيح لك كسب المزيد من المال.

ولكي تخفض نفقاتك تحتاج إلى اعداد ميزانية بسيطة توضح فيها:

مصاريفك الشهرية الثابتة.

فواتيرك المنزلية المعتادة.

أي مصروفات لاشتراكات أو عضويات.

نفقات الطعام والنثريات الأخرى.

ما تنفقه في أوقات الفراغ والتسلية .

هذه الطريقة ستظهر لك البنود التي تنفق أموالك من خلالها ويمكن مراجعتها لمعرفة ما يمكن تخفيضه فيها وما هي النفقات الضروية وما هي النفقات غير الضرورية .