المشدد 10 سنوات للمتهم بالإتجار في المخدرات بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء، معاقبة المتهم "ك.م.ص"عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الهيروين وترويج بضاعته على الشباب، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.