دبلوماسى سابق: جرائم الاحتلال وراء تغير النظرة الغربية للأحداث فى غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تغيرًا كبيرًا في نظرة دول الغرب وموقفها تجاه الأحداث في غزة، مُشيرًا إلى أن ألمانيا كانت في مقدمة الدول الداعمة لموقف إسرائيل في أعقاب 7 أكتوبر.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العديد من الدول الغربية أعلنت عن تغيير موقفها ومنها إيطاليا بالأمس وقبلها فرنسا، مؤكدًا أن هذا نتيجة للصورة الصادمة لما يحدث بغزة، وتجاوز الأمر الرغبة في الانتقام لتنفيذ مخطط شيطاني للتهجير القسري أو الطوعي وكلاهما من جرائم الحرب.

وأشار إلى أن الشارع الأوروبي وقفت الجماهير فيه مساندة لفلسطين، الأمر الذي دفع الحكومات لتغيير موقفها، لأن ما نشهده تعدى كل القيم الإنسانية.

لجوء جنوب إفريقيا للعدل الدولية هو صحوة للضمير

وأوضح أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فشلا في صياغة قرار حول وقف إطلاق النار بغزة، ولجوء جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية والتي تصب أحكامها على الدول مؤكدًا أنها ستكون صحوة للضمير التي سبق وأطلقها أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.