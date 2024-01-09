الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

مصيلحى: المفاوضات مع رودل تمت بسهولة دون عقبات.. وجهازه المعاون مصرى بالكامل

عمرو مصيلحي
عمرو مصيلحي

تحدث عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير لجنة المنتخبات، عن كواليس المفاوضات مع الألماني هنريك ردول لتدريب المنتخب الوطني الأول للرجال.

وقال مصيلحي: "المفاوضات مع هنريك رودل ووكيل أعماله كانت سلسلة وتمت بكل سهولة دون وجود أي عقبات أو شروط خاصة منه لتولي تدريب المنتخب".

وأضاف: "رودل رحب بتدريب منتخب مصر فور التحدث معه، كما أنه كان سعيدًا للغاية للتواجد على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "المدرب الألماني سيتواجد في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنجتمع معه فور وصوله القاهرة، لتحديد الجهاز الفني المعاون له والذي سيكون مصريًا بالكامل".

واختتم عمرو مصيلحي حديثه: "نتمنى التوفيق لهنريك رودل في مهمته مع المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، وتكملة مسيرة النجاحات".

عمرو مصيلحى الاتحاد المصري لكرة السلة السلة عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الألماني هنريك ردول

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