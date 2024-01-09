الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

مصادرة 65 طن ملح طعام بمصنع تعبئة بدون ترخيص في برج العرب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة مُكبرة بمنطقة برج العرب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتأكيد على الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص حيث صادرت 65 طن ملح طعام خام ومعبأ بإجمالي 2600 شكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على وكيل النائب العام.

يأتي ذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية والتموينية، لمنع احتكار السلع الغذائية والاستهلاكية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون.

وأعلنت مديرية تموين الإسكندرية، أن إدارة العامرية برئاسة حسن داود، وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد محلات الجملة لبيع المواد الغذائية لحيازته دقيق فاخر مجهول المصدر، ودون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد 8 جوال دقيق 72٪ حر زنة 50 كجم بإجمالى وزن 400 كجم وعدد 25 جوال دقيق حر 72 ٪ زنة 25 كجم بإجمالى وزن  625 كجم.

كما تم ضبط أحد محلات بيع المنتجات البلاستيكية لحيازته “رولات استرتش” المستخدمة فى صناعة البلاستيك معبأة داخل كراتين بدون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 200 رول استرتش بلاستيك مجهول المصدر، تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما تم ضبط سوبر ماركت لحيازته سجائر دون فواتير دالة على حيازتها، وتم التحفظ على 60 علبة سجائر أنواع مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

مديرية التموين والتجارة الداخلية ضبط مصنع مصادرة 65 طن ملح محافظ الإسكندرية حملات التفتيش

مواد متعلقة

"تموين الإسكندرية" تشن حملات موسعة للحفاظ على الدعم وضبط الأسواق

"تموين الإسكندرية" تشن حملات مكثفة على الأسواق

الأكثر قراءة

الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

إحالة العضو المنتدب التجارى بـ"النيل للمجمعات الاستهلاكية" و14 موظفًا للمحاكمة الجنائية

"كاف" يكشف أبرز 5 مواهب منتظر تألقها فى أمم إفريقيا بكوت ديفوار

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاي بـ"الكمون"..وأخري وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر