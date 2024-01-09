مصادرة 65 طن ملح طعام بمصنع تعبئة بدون ترخيص في برج العرب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة مُكبرة بمنطقة برج العرب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتأكيد على الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص حيث صادرت 65 طن ملح طعام خام ومعبأ بإجمالي 2600 شكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على وكيل النائب العام.

يأتي ذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية والتموينية، لمنع احتكار السلع الغذائية والاستهلاكية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون.

وأعلنت مديرية تموين الإسكندرية، أن إدارة العامرية برئاسة حسن داود، وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد محلات الجملة لبيع المواد الغذائية لحيازته دقيق فاخر مجهول المصدر، ودون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد 8 جوال دقيق 72٪ حر زنة 50 كجم بإجمالى وزن 400 كجم وعدد 25 جوال دقيق حر 72 ٪ زنة 25 كجم بإجمالى وزن 625 كجم.

كما تم ضبط أحد محلات بيع المنتجات البلاستيكية لحيازته “رولات استرتش” المستخدمة فى صناعة البلاستيك معبأة داخل كراتين بدون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 200 رول استرتش بلاستيك مجهول المصدر، تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما تم ضبط سوبر ماركت لحيازته سجائر دون فواتير دالة على حيازتها، وتم التحفظ على 60 علبة سجائر أنواع مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.