الثلاثاء 09 يناير 2024
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محطة تل أبيب

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

شمال غزة
شمال غزة

ذكرت تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب ستتيح لوفد من الأمم المتحدة، زيارة شمالي قطاع غزة، المدمر بشكل شبه كامل تقريبا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت")، إن "كابينيت الحرب"، "استجاب لطلب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالسماح لوفد من الأمم المتحدة بزيارة شمال قطاع غزة".

وأضافت أن الخطوة المحتملة تأتي "ليتمكن الوفد من الاطلاع عن كثب على حالة البنية التحتية، ورسم خريطة الاحتياجات في المنطقة".

 

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بلينكن: واشنطن مهتمة ببدء عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة فى أقرب وقت

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الرسمية أن بلينكن ونتنياهو بحثا إدخال مساعدات إنسانية ووفد أممي إلى شمالي القطاع.

ووفق هيئة البث فإن الوفد الأممي إلى شمالي غزة سيفحص إمكانية إنشاء مباني مؤقتة لسكان غزة الذين سيعودون إلى شمالي القطاع.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصدر أميركي قوله أن "بلينكن أبلغ نتنياهو أن هناك حاجة للتخطيط لعودة الغزيين إلى شمالي القطاع.

وبحسب المصدر فإن نتنياهو أبلغ بلينكن أن إسرائيل لن تتيح إعادة الغزيين إلى شمالي القطاع في هذه المرحلة.

غزة شمال غزة إسرائيل وفد أممي العدوان الإسرائيلى

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