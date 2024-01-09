"حاميها حراميها".. عزة مصطفى تهاجم المتلاعبين فى صرف السلع التموينية (فيديو)

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن النيابة العامة أحالت 37 متهمًا من مسئولي وموظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة توزيع سلع تموينية (سكر وزيت) بكميات تزيد عن الحصة القانونية، وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين، محققين ربحًا غير مشروع بلغ 58 مليون جنيه.

وأوضحت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" على "صدى البلد" أن المتهمين استغلوا سلطات وظائفهم وتلاعبوا بمعدلات صرف السلع التموينية، مخالفين القوانين واللوائح المنظمة للتموين الحكومي، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا ومصادرة السلع المضبوطة وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

وعلقت: "حاميها حراميها.. الرقابة حين تعمل بجدية تحقق نتائج مذهلة في ضبط الأسواق والسلع".