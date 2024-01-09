الثلاثاء 09 يناير 2024
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هانى أبوالحسن: مدينة الإنتاج الإعلامى تستقبل 33 عملًا فنيًا أجنبيًا (فيديو)

هاني أبوالحسن
هاني أبوالحسن

أعلن هاني أبوالحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي، عن تقديم المدينة خدمة متكاملة لشركات الإنتاج العالمية التي ترغب في تصوير أعمالها الفنية في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز السياحة المصرية وترويج صورة مصر الحضارية والثقافية.

وقال أبوالحسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على "صدى البلد" إن المدينة استقبلت 33 عملًا فنيًا أجنبيًا من 12 دولة مختلفة، بينها أفلام ومسلسلات وأنها وفرت لهم جميع التسهيلات والمعدات اللازمة لإنجاز أعمالهم بأعلى جودة وأمان.

أضاف أن المدينة تتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج طواقم الشركات في المطارات، وتصدر لهم التصاريح اللازمة للتصوير في أماكن متنوعة ومميزة في مصر، مثل مطار القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والأقصر وأسوان ومعبد حتشبسوت، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ منذ ديسمبر 2018 بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن المدينة تهتم بمتابعة سيناريو العمل الفني للتأكد من مطابقته للقيم والمبادئ الوطنية، وتقوم بعقد نقاشات مع الشركات لفهم احتياجاتهم وتلبيتها بأفضل شكل ممكن، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الشركات العالمية في مجال الإنتاج الفني، وتمنى أن يستمر هذا التعاون في المستقبل، وأن يساهم في دعم السياحة المصرية وتعريف العالم بجمال وتاريخ وثقافة مصر.

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