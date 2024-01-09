خبير اقتصادى: السعودية دخلت فى تصنيع الرقائق الإلكترونية والفضائية

قال الخبير الاقتصادي فؤاد بوقري إن مؤتمر التعدين الدولي بالرياض من المقرر أن يخرج بمخرجات ممتازة في التعدين تتناسب مع رؤية المملكة في 2030.

أضاف بوقري، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستكشافات الأخيرة بالسعودية وصلت إلى 1.3 تريليون دولار قيمة التعدين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من استكشاف 700 كيلو متر من مساحة المملكة وجارٍ زيادتها، ما يشير إلى أن المملكة لها مستقبل كبير في التعدين.

أشار إلى أن المملكة ستلجأ لتصدير الصناعات المتطورة واعتمدت على هذا المجال بصناعة البطاريات ومصانع السيارات الكهربائية وتم عقد اتفاقيات لعملية الصناعات الفضائية.

الصناعات المتطورة

وأكد أن المملكة اتجهت للصناعات المتطورة كصناعة السيارات الكهربائية وجارٍ صناعة الرقائق الخاصة بالحاسبات الآلية والمنطقة ستعتمد على الصناعات الحديثة التي تؤتي أكلها من عملية البتروكيميائيات والتعدين بالمناطق الخضراء الخالية من التلوث.