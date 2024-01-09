يتساءل كثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن أسعار كروت الشحن الجديدة، حيث قامت شركات المحمول العاملة في السوق بزيادة أسعارها بداية من يناير 2024.

أسعار كروت الشحن الجديدة

ويرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن أسعار كروت الشحن الجديدة بعد الزيادة الأخيرة.

وصل سعر كارت الشحن فئة 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات، والمستهلك النهائي 4 جنيهات.

وصل سعر كارت الشحن فئة 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، والمستهلك النهائي 7 جنيهات.

وصل سعر كارت الشحن فئة 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والمستهلك النهائي 9 جنيهات.

وصل سعر كارت الشحن فئة 9 جنيهات إلى 10.5 جنيه، والمستهلك النهائي 12 جنيها.

وصل سعر كارت الشحن فئة 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، والمستهلك النهائي 13 جنيها.

وصل سعر كارت الشحن فئة 15 جنيها إلى 17.5 جنيه، والمستهلك النهائي 19 جنيها.

وصل سعر كارت الشحن فئة 25 جنيها إلى 29 جنيها، والمستهلك النهائي 31 جنيها.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي we بعد الزيادة

باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية أصبحت بـ 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها

باقات الإنترنت الأرضي سعة 200 جيجابايت أصبحت بـ 225 جنيها بدلا من 170 جنيها

باقات الإنترنت الأرضي سعة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات

باقات الإنترنت الأرضي سعة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.