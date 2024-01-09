الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

اقتصاد

أسعار كروت الشحن الجديدة بعد الزيادة

كروت الشحن
كروت الشحن

يتساءل كثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن أسعار كروت الشحن الجديدة، حيث قامت شركات المحمول العاملة في السوق بزيادة أسعارها بداية من يناير 2024.

أسعار كروت الشحن الجديدة

ويرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن أسعار كروت الشحن الجديدة بعد الزيادة الأخيرة.

وصل سعر كارت الشحن فئة 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات، والمستهلك النهائي 4 جنيهات.

وصل سعر كارت الشحن فئة 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، والمستهلك النهائي 7 جنيهات.

وصل سعر كارت الشحن فئة  7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والمستهلك النهائي 9 جنيهات.

وصل سعر كارت الشحن فئة  9 جنيهات إلى 10.5 جنيه، والمستهلك النهائي 12 جنيها.

وصل سعر كارت الشحن فئة  10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، والمستهلك النهائي 13 جنيها.

وصل سعر كارت الشحن فئة  15 جنيها إلى 17.5 جنيه، والمستهلك النهائي 19 جنيها.

وصل سعر كارت الشحن فئة  25 جنيها إلى 29 جنيها، والمستهلك النهائي 31 جنيها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 وموعد إصدارها

اعرف فاتورتك.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي الجديدة بعد زيادة يناير 2024

أسعار باقات الإنترنت المنزلي we بعد الزيادة

باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية أصبحت بـ 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها

باقات الإنترنت الأرضي سعة 200 جيجابايت أصبحت بـ 225 جنيها بدلا من 170 جنيها

باقات الإنترنت الأرضي سعة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات

باقات الإنترنت الأرضي سعة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

اسعار كروت الشحن الجديدة سعر كارت الشحن أسعار باقات الإنترنت المنزلي we شركات المحمول كروت الشحن

الأكثر قراءة

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

إحالة العضو المنتدب التجارى بـ"النيل للمجمعات الاستهلاكية" و14 موظفًا للمحاكمة الجنائية

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

الأرصاد الجوية تكشف مواعيد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة وحالة الطقس

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

"كسبوا 58 مليون جنيه".. تفاصيل إحالة 23 شخصا من أصحاب منفذ جمعيتي للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر