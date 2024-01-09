منة فضالى تدعم الشعب الفلسطينى من تركيا على طريقتها

أعلنت الفنانة منة فضالي دعمها الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والقصف المستمر من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فضلًا عن عمليات الاقتحامات وهدم البيوت والاعتقالات التي يتعرض لها سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشاركت "فضالي" جمهورها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مجموعة من الصور لها وهي ترتدي الكوفية الفلسطيني وترفع علامة النصر، أثناء تواجدها في تركيا، وعلقت عليها قائلًة: "فلسطين في القلب".

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة منة فضالي، رسميًا، على المشاركة في مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام، للمشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

وتستعد "فضالي" لتصوير مشاهدها خلال ديسمبر المقبل، وبعد الانتهاء من تقديمها العرض المسرحي الكوميدي "صوابع زينب" الذي تشارك فيه بجانب نخبة من الفنانين.

المسلسل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، ولم يتم الكشف حتى الآن عن باقي طاقم العمل لـ"مسلسل كوبرا" لمحمد إمام.



