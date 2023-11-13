الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على طريقتها الخاصة.. منة فضالي تروّج لمسرحيتها الجديدة "صوابع زينب"

منة فضالي
منة فضالي

روجت الفنانة منة فضالي لمسرحيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "صوابع زينب " ومن المقرر أن تبدأ من يوم ١٦ إلى ٢٠ نوفمبر الجاري.

ونشرت منة فضالي صورتها من خلال البوستر الرسمي للمسرحية، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام "، وظهرت خلالها وهي مرتدية فستان زفاف باللون الأبيض.

تفاصيل مسرحية صوابع زينب

تدور قصة المسرحية حول زينب أم لثلاث بنات، تعيش معهن في حي شعبي هدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة والتي تصعب السيطرة عليهن، بينما يحوم حولها المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهن.

مسرحية صوابع زينب بطولة هالة صدقي ومنة فضالي وعمرو عبدالجليل ومحمد ثروت ومحمد رضوان ومجموعة أخرى من الفنانين.

أحدث أعمال منة فضالي في الدراما 

مسلسل “جعفر العمدة”، بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصى، مي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، تامر عبدالمنعم، وطارق الدسوقى، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تردد قناة الحياة

التردد الجديد 12206.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة الحياة نايل سات 2023

ويمكنك تنزيل تردد قناة الحياة نايل سات 2023 بسهولة خلال دقائق من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر MENU الموجود في ريموت الريسيفر.

قم بالدخول إلى التركيب الهوائي.

قم باختيار إضافة قناة.

قم بادخال الاحداثيات السابقة بشكل صحيح.

قم باختيار القمر الصناعي.

ابدأ البحث.

بعد انتهاء البحث اضغط على تثبيت القناة.

ستجد القناة موجودة بالقائمة.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

الفنانة منة فضالي منة فضالي صوابع زينب مسرحيتها الجديدة والتي تحمل عنوان صوابع زينب مسرح جلوبل فضالي

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