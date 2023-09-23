تبدأ شبكة قناة الحياة عرض حلقات مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، اليوم السبت، فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ويأتي ذلك العرض الثالث للعمل عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة، عقب النجاح الكبير الذي حققه العمل في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مواعيد عرض حلقات مسلسل " جعفر العمدة " على قناة الحياة

ومن المقرر أن تعرض حلقات المسلسل يوميا فى تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد عرضه الساعة الواحدة صباحا، والساعة الحادية عشر ظهرا.

تردد قناة الحياة

التردد الجديد 12206.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة الحياة نايل سات 2023

ويمكنك تنزيل تردد قناة الحياة نايل سات 2023 بسهولة خلال دقائق من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر MENU الموجود في ريموت الريسيفر.

قم بالدخول إلى التركيب الهوائي.

قم باختيار إضافة قناة.

قم بادخال الاحداثيات السابقة بشكل صحيح.

قم باختيار القمر الصناعي.

ابدأ البحث.

بعد انتهاء البحث اضغط على تثبيت القناة.

ستجد القناة موجودة بالقائمة.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.