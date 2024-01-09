مواطن من "ذوى الهمم" يتسلم عقد عمل بعد لقائه مع وزير العمل بـ24 ساعة (صور)

تسلم المواطن محمد أحمد المعداوي من "ذوي الهمم"، ومحل إقامته في المحلة الكبري، عقد عمل بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الملابس، وذلك بعد لقائه وزير العمل حسن شحاتة بـ24 ساعة.

دعم ورعاية ذوي الهمم

وعقب توقيعه "العقد" اليوم الثلاثاء، وجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المُستمرة برعاية وحماية ذوي الهمم، والتعامل معهم بشكل كريم ولائق، موضحًا أن ذلك جرى ترجمته على أرض الواقع من وزير العمل حسن شحاتة.

وزير العمل يستجيب لمطلب أحد ذوي الهمم

كان وزير العمل قد استقبل ظهر أمس الإثنين، واحدًا من أبناء الوطن من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع "الوزير"، بحثًا عن فرصة عمل، وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

توفير فرصة عمل

وحرص "الوزير" على الاستماع إلى طلبه، والتقاط صورِ تذكارية معهما، تنفيذًا لطلبهما، ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له، داخل محافظة الغربية، والاستجابة الفورية لطلبه، ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور، بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة، لتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.

تعيين ذوي الهمم

جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل، حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في تعيين 10 آلاف و579 شابًا وفتًاة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدربين منهم على مهن تحتاجها سوق العمل، وتواصل "الوزارة" تنفيذ سياسات "الحصر والتدريب والتشغيل" لذوي الاحتياجات الخاصة.

فرصة عمل لأحد ذوي الهمم

فرصة عمل لأحد ذوي الهمم