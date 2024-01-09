الثلاثاء 09 يناير 2024
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تعرف على التفاصيل الكاملة.. موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر “جوجل” على التفاصيل الخاصة بالتقديم للصف الأول الابتدائي، وهو ما يزيد من ظهور تقديم الصف الأول الابتدائي عبر محركات البحث، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الخاصة بالتقديم للصف الأول الابتدائي، لتوفير المعلومات والتفاصيل عنها.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدأت الوزارة في استقبال طلبات تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، اعتبارا من يوم الخميس الأول من يونيو ويستمر تقديم الصف الأول الابتدائي 30\6\2023.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 

يعتبر التقديم للصف الأول الابتدائي من أكثر الأمور التى تشغل بال أولياء الأمور، خاصة أنها فى أولى المراحل الخاصة بالطلابة مما يزيد من استفسارات الأهالى حول الأمر، ويحتاج تقديم الصف الأول الابتدائي إلى قيام لأولياء الأمور ببدء التسجيل إلكترونيا في تقديم الصف الأول الابتدائى من خلال زيارة بوابة مركز المعلومات، وإتباع خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للطلاب للعام الدراسى الجديد 2023\2024 من هنا 

نماذج وزارة التعليم للصف الخامس الابتدائي 2023 لغة عربية

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 لجميع المواد

أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

الأوراق المطلوبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد:

من الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الابتدائي، شهادة ميلاد حديثة من  صورتين للطالب المراد تسجيله.

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم والتى يجب أن تكون سارية، أما في حالة وفاة الأب تقدم صورة من شهادة الوفاة.

تقديم 8 صور حديثة مقاس 4*6 للطالب للـ تقديم الصف الأول الابتدائي.

لتسجيل الطلاب في تقديم الصف الأول الإبتدائى، تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو إحضار إيصال كهرباء أو مياه حديث، ويكون باسم الأب أو الجد للأب.

إحضار البطاقة الصحية الخاصة بالطفل المتقدم مرفقة بملف التقديم .

تقديم الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل، كما يتم إحضار صورة منها.

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