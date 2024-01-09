الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظ الغربية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمركزي المحلة وسمنود، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، شملت تفقد مدارس الشهيد هشام البزاوي للتعليم الأساسي بالمحلة، مدرسة ناصر الابتدائية، أحمد عرابي الإعدادية بنين بالمحلة الكبرى ومدارس سمنود الابتدائية المشتركة، مدرسة الشهيد وائل إبراهيم المر الإعدادية بنات بسمنود.

توفير كل سبل الراحة لطلاب النقل بالامتحانات

وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان مؤكدًا على توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.

وخلال تفقده للجان، وجه المحافظ للطلاب كلمات التشجيع، ومتابعة المراجعة التعليمية على القنوات التعليمية، متمنيًا لهم التوفيق في أداء الامتحانات، كما حثهم على الالتزام بالحضور في المدارس والاستفادة من الأنشطة الطلابية واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس.

ومن جانبه اكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات.

وزارة التربية والتعليم مدارس الشهيد هشام البزاوي مبدأ تكافؤ الفرص بالضوابط الامتحانية القنوات التعليمية

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