الثلاثاء 09 يناير 2024
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ضبط صاحب مخبز يبيع الدقيق في السوق السوداء بالمحلة

مخبز
مخبز

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط صاحبي مخبزين في مركز المحلة، استوليا على أكثر من 60 جوال دقيق بلدي مدعم، وتصرفا فيها بالبيع في السوق السوداء.
 

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز المحلة، من ضبط صاحبى مخبزين استوليا على 60 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبزين وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها في السوق السوداء.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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