الثلاثاء 09 يناير 2024
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أحمد بهاء يروى لـ"صاحبة السعادة" سر أغنية "عايز أبقى سينجل" وعلاقتها بالعزوبية

أحمد بهاء
أحمد بهاء

استضافت الفنانة إسعاد يونس، في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"، الفريق الموسيقي الشهير شارموفرز، وتحدث أحمد بهاء أحد أعضاء الفريق عن قصة وراء أغنيتهم الناجحة "عايز أبقى سينجل" التي أثارت جدلا واسعا بين الجمهور.

وقال بهاء، إن الأغنية تعبر عن شعور مؤقت ينتاب بعض الأشخاص الذين يشعرون بالملل من المسئوليات الزوجية أو العائلية، ويتمنون أن يعيشوا حياة العزوبية مرة أخرى، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يحبون شركاء حياتهم أو أنهم يريدون الانفصال عنهم.

وأضاف أن هناك شريحة أخرى من الناس اضطروا للزواج بدون رغبة منهم بسبب ضغوط اجتماعية أو عائلية، وهؤلاء بالطبع يشعرون بالندم والحنين للحرية، ولكنه أكد أن الأغنية لا تهدف إلى تشجيع الشباب على تجنب الزواج أو الاستمتاع بالعلاقات العابرة، بل هي مجرد تعبير فني عن واقع معين.

 

شارموفرز عايز أبقى سينجل أحمد بهاء الأغنية إسعاد يونس صاحبة السعادة العزوبية الزواج لعلاقات العابرة

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