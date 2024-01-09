الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

اليوم.. القاهرة تستأنف امتحانات النقل وانطلاق الماراثون بالمحافظات

لجان امتحانات
لجان امتحانات

تستكمل المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة اختبارات نصف العام الدراسي، لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، اليوم الثلاثاء، بعد العودة من إجازة عيد الميلاد المجيد.

وانطلقت اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الأسبوع الماضي فى جميع مدارس محافظة القاهرة، وفقا للجدول الذي أعده محافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

بينما تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024، بمحافظات الجيزة والدقهلية والوادي الجديد، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بداية من اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وذلك وفقًا للجدول الذي اعتمدته مديريات المحافظات.

امتحانات أبنائنا بالخارج 

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس وجداول امتحانات نصف العام لأبنائنا في الخارج، بكل دول العالم والتي ستبدأ يوم السبت من 13 إلى 17 يناير.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة "الطلبة المصريين في الخارج" 83162 طالبًا وطالبة لكل الصفوف الدراسية من kg1 حتى الصف الثاني الثانوي.

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